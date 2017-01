Geheimnis um Wahl- Gelder

Schönleitner vermutet nun - Zitat - "ein starkes Stück", dass, weil ja Landtags- und Gemeinderatswahlen in diesen Zeitraum gefallen sind, die Summen explodiert seien. "Wenn die Regierung überhöhte Werbeausgaben unter der Tuchent halten will, das wird nicht gelingen - ich bin da sehr hartnäckig."

Und, um gleich einmal ein bisserl zu reizen, hat Schönleitner aus der Schublade geholt, was die Regierungsbüros in den Jahren 2011 bis 2014 in Summe für Werbung ausgegeben haben. 4.426.230,31 Euro waren das ganz genau. Nicht schlecht, Frau Specht!

Die höchsten Ausgaben hatte in diesen vier Jahren Landesrat Christian Buchmann (1,306 Millionen Euro), was aber nicht weiter verwunderlich ist, hat der Wirtschaftslandesrat doch einiges an (werblichen) Verpflichtungen. Auf dem zweiten Platz der damalige Landeshauptmann Franz Voves, der 1,115 Millionen in der Ausgabenspalte stehen hatte. Und die Nummer 3 am Stockerl war dessen damaliger Vize, Hermann Schützenhöfer, mit 868 Tausendern.

Sparmeister

Geschätzte Leser, das mag jetzt alles ziemlich viel erscheinen: Aber der Vergleich mit so manchem anderen Bundesland macht sicher: Die steirischen Regierer sind im Vergleich etwa zu Wien, Nieder- und Oberösterreich wahre Sparmeister...