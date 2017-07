Gegen Baum gekracht: Zwei Burschen in Lebensgefahr

Wann der tragische Unfall auf der Kaiserau genau passierte, ist nicht klar. Eine Anrainerin sah gegen 6.30 Uhr etwas Merkwürdiges zwischen den Bäumen und stellte mit dem Fernglas fest, dass es sich um ein Autowrack handelte.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte fanden ein Trümmerfeld vor - und in einiger Entfernung einen Schwerstverletzten. Ein 20- Jähriger Admonter - er war zuletzt in der Nacht beim Zeltfest in Admont gesehen worden - war auf dem Weg Richtung Trieben kurz nach der Passhöhe mit hoher Geschwindigkeit abgehoben, in zwei Metern Höhe gegen einen Baum gekracht und dabei aus dem total demolierten Auto 20 Meter weit weg geschleudert worden.

Notarzt und Rettung aus Trieben fanden ihn mit schweren inneren Verletzungen und zahlreichen Knochenbrüchen vor. Sie brachten ihn zur Not- Operation ins LKH Rottenmann. Es ist der zweite schlimme Unfall auf der Kaiserau Landesstraße binnen kurzer Zeit: Erst vor zwei Wochen ist unweit der Stelle ein 40- Jähriger in seinem Unfallwagen verbrannt.

18- Jähriger befreitete sich selbst aus Wrack

Noch selbst aus seinem völlig zerstörten Wagen befreien konnte sich Stunden zuvor ein 18- Jähriger aus dem Bezirk Weiz. Er war aus unklarer Ursache auf der Miesenbachstraße Richtung Strallegg auf einer Geraden von der Fahrbahn abgekommen und ebenfalls gegen einen Baum gekracht. Der Bursche schleppte sich schwer verletzt zu einem nahen Haus, dessen Bewohner den Notarzt riefen. Nach der Erstversorgung kam er ins LKH Graz.

Matthias Wagner, Kronen Zeitung