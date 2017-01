Gasexplosion in Brucker Innenstadt verhindert

Vermutlich haarscharf ist man Freitagvormittag in der Brucker Innenstadt an einer riesigen Katastrophe vorbeigeschrammt: Denn im Zuge von Bauarbeiten war es zu einem Gasleck gekommen. Glücklicherweise roch ein Polizeibeamter die Lebensgefahr, brachte die Arbeiter in Sicherheit und schlug Alarm.