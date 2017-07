Fünfter Überfall in 13 Tagen

Die Suche nach dem Serientäter, der es auf Pensionistinnen und deren Schmuck abgesehen hat, läuft auf Hochtouren, die Polizei hat ihre Fahndungskräfte massiv verstärkt. Am Mittwoch herrschte erneut Alarm: Eine 69- Jährige öffnete um 15.30 Uhr die Tür zum Wohnhaus Neuholdaugasse 80 und sah nach der Post. Plötzlich schlug ihr jemand auf den Hinterkopf und riss ihr eine Kette vom Hals. "Sie hat ihn leider nicht gesehen, er ist sofort davongerannt", sagt Benjamin Pfingstl von der Grazer Raubgruppe. Es wurde kurz darauf zwar ein Verdächtiger in der Schönaugasse/ Ecke Conrad- von- Hötzendorfstraße geschnappt, doch es stellte sich heraus, dass der Mann arbeiten war und ein lupenreines Alibi besitzt - also nicht der Täter sein kann. Auch wurde berichtet, dass ein zweiter Verdächtiger überprüft worden wäre, was aber nicht stimmt.



5 Überfälle in 13 Tagen

Seit 30. Juni ermittelt die Polizei intensiv, um den Serientäter, der seine Opfer von hinten attackiert, bewusstlos schlägt und Schmuck stiehlt, ausfindig zu machen. Eine vage Personsbeschreibung (20 bis 25 Jahre alter, schlanker Mann mit dunklen Haaren, dunkel bekleidet, dunkle Tasche) brachte die Ermittler noch nicht weiter. Hinweise: 059133/65- 3333.



Monika Krisper, Kronen Zeitung