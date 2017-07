Freigänger als Einbrecher

Der 45- jährige Kärntner aus dem Bezirk Völkermarkt arbeitete als Freigänger der Außenstelle Maria Lankowitz bereits in einer Firma. Dort dürfte er aber schon 2016 Fahrradteile gestohlen haben - niemand ahnte etwas. Nach seiner Freilassung stand er mit zwei weiteren Verdächtigen in Kontakt, die er auch in Haft kennengelernt hatte. Mit den beiden, einem Tschetschenen (21) und einem gebürtigen Slowenen (22), ging er während mehrtägiger Freigänge einbrechen.



Bargeld, Laptops und andere Elektrogeräte waren ihre Beute, die sie verkauften. Sie stahlen auch zwei Autos - eines wurde beschädigt in St. Pölten (NÖ) gefunden, ein weiteres ramponiert in Bruck/Mur. Die Beute versteckten sie im Keller einer Wohnung in Graz. Ermittler bemerkten das und stellten die Verbindung zu Voitsberg her. Vier weitere Verdächtige werden noch wegen Hehlerei gesucht. Schaden: ca. 50.000 Euro!