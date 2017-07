Flugrettung: Schwierige Bergung von Alpinisten

Zu schwierigen Taubergungen rückten die steirischen Christophorus- Hubschrauber des ÖAMTC am Freitag aus. Eine Burgenländerin, die sich nahe der Hesshütte in den Ennstaler Alpen verstiegen hatte, kam mit dem Schrecken davon; eine Steirerin, die in der Roten Wand ins Seil stürzte, verletzte sich hingegen schwer.