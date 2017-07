Feuerteufel schlugen zu

Womit die Unbekannten die Müllcontainer in Brand setzten, ist noch unbekannt. Die Wirtin des Gasthauses in Scheifling wurde jedenfalls durch Knistern auf die Flammen aufmerksam, versuchte verzweifelt, das Feuer, das sich im Speisesaal, Gast- und Schankraum ausgebreitet hatte, zu löschen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die Löscharbeiten konnten zum Teil nur durch Atemschutztrupps durchgeführt werden, die Rauchentwicklung war viel zu stark. Bis in die Vormittagsstunden dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehren Scheifling, Niederwölz, Oberwölz und Teufenbach an.



Die Polizei sucht fieberhaft nach den Übeltätern, braucht Hinweise: "Wer gegen Mitternacht in diesem Bereich Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich bitte melden", sagt Alexander Schantl vom Landeskriminalamt - 059133/60- 3333