Erste steirische Ferienbilanz fällt positiv aus

Steiermark Tourismus hat viele Stimmen aus den Urlaubsregionen eingefangen. Zufrieden zeigen sich die Skigebiete: "Ein großes Plus" meldet Erwin Petz (Riesneralm), "Rekordbesucherzahlen" Planai- Chef Georg Bliem, das "Halten der guten Vorjahresbilanz" Bernhard Michelitsch (Tauplitz). Gerade der Schneefall nach Weihnachten tat gut, denn "die Gäste reagieren teils kurzfristig", wie Brigitte Trinker (Reiteralm) sagt.

Auch die Thermen waren gut ausgelastet, das Rogner Bad Blumau beispielsweise "stärker als in den Vorjahren". In der Parktherme Bad Radkersburg wurden heuer besonders viele junge Steirer begrüßt. Auch die Hotels gaben überwiegend positive Rückmeldungen - mit Einschränkungen: So geben die Gäste generell weniger im Restaurant und an der Hotelbar aus, ziehen sich abends rascher auf ihre Zimmer zurück.

Bereits jetzt gut gebucht sind die Semesterferien im Februar, im Jänner gibt es in einigen Regionen noch ein "Loch". Hier muss nun vor allem das Wetter mitspielen.