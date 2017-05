Ein traumatisierter Obersteirer rastete aus

Vor fast genau vier Jahren, am 10. Mai 2013, war der Obersteirer von einem Nachbarn (der dafür 20 Jahre Haft bekam) durch die geschlossene Wohnungstür dreimal angeschossen und schwer verletzt worden. Seitdem, so heißt es in der Gemeinde, wäre der 39- Jährige - der noch dazu nach einem Verkehrsunfall ein Bein verlor - extrem aggressiv.

Sonntag kurz vor sechs Uhr erstattete seine neue Lebensgefährtin (29) die Anzeige, dass sie ihr Freund wüst beschimpfen und sie bedrohen würde. "Wir haben den Mann gebeten, bei der Polizeidienststelle - sie ist nur 150 Meter von der Wohnung entfernt - zu warten, aber das wollte er nicht", berichtet ein erhebender Beamter.

Nach dem Rausch kam die Einsicht

Der Obersteirer weigerte sich zu gehen, worauf ihn die Uniformierten abführen wollten. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem zwei Beamte und der Verdächtige verletzt wurden. Der danach durchgeführte Alko- Test ergab 1,2 Promille.

Wieder nüchtern zeigte sich der Mechaniker einsichtig und reumütig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Manfred Niederl, Kronen Zeitung