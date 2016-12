Ein Fest für Gaumen und Gewissen

"Jeder Steirer kann schon zu Jahresbeginn einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten", appeliert Martin Rinner von der steirischen Landwirtschaftskammer einmal mehr an die Vernunft der Konsumenten. Und er rechnet vor: "Alleine bei einem gebackenen Karpfen mit Petersilerdäpfel und Chinakohlsalat für vier Personen lassen sich mit dem Griff zu heimischen Zutaten mehr als 21.000 Transport- Kilometer sparen".

Steirer- Ware bei Qualität vorne

Der Einkauf regionaler und saisonaler Produkte trägt aber nicht nur wesentlich zur Reduktion von CO2- Emissionen bei, auch in punkto Qualität und Frische ist die Steirer- Ware weit vorne. Wer auf Nummer sicher gehen will, gibt sein Geld am besten auf einem Bauernmarkt aus oder kauft gleich ab Hof beim Landwirt seines Vertrauens.

Alte Fischarten

Wer seinen Fisch gerne in Bio- Qualität hätte, kommt etwa beim Gut Hornegg im weststeirischen Preding ganz auf seine Rechnung: "Wir haben uns auf die Produktion alter Fischarten spezialisiert und können aktuell vom Amur über die Rotfeder bis zum Zander alles anbieten", sagt Fischereimeister Heinrich Holler.