Edel- Festival für echte Rocker

Von Eisenerz aus hat das Plattenlabel Napalm Records in den vergangenen Jahren den Markt erobert. In den Bereichen Hard Rock und Heavy Metal zählt man zur Weltspitze, betreibt Niederlassungen in Berlin und der texanischen Metropole Austin: "Unsere Bands stehen weltweit auf der Bühne - nur in unserer Heimat ist die Musik, hinter der wir mit viel Herz stehen, selten live zu hören", sagt Geschäftsführer Thomas Caser.

Premiere am Schloßberg

Also wurde im Vorjahr erstmals zum "Metal on the Hill"- Festival auf den Grazer Schloßberg geladen: "Es ist einfach die schönste Location des Landes, auch wenn es logistisch eine Herausforderung ist" sagt Caser, der für die Organisation des Festivals verantwortlich zeichnet. Die Premiere im Vorjahr war ein voller Erfolg: "Wir waren restlos ausverkauft, das Publikum und die Bands begeistert."

Besucher aus aller Welt

Also wagt man heuer den nächsten Schritt und verlängert auf zwei Tage. "Die Besucher kommen aus aller Welt - wir haben sogar Tickets nach Neuseeland und Chile verkauft", freut sich Caser. Bewusst setzt man dabei auf ein Gegenkonzept zu Festivals, wie etwa jenem im deutschen Wacken: "Es ist ein Vorurteil, dass Metal- Fans nur eine Schlammschlacht wollen. Unsere Besucher schätzen, dass sie in Graz gemütlich in einem Hotel übernachten und vor den Konzerten in ein Museum und gepflegt essen gehen können", so Caser.

Boutique- Festival

Als Boutique- Festival bezeichnet er das "Metal on the Hill" selbst - und hat für die kommenden Jahre schon viele Ideen im Köcher: "Ich glaube, wir können Graz für ein neues, zahlungskräftiges Publikum erschließen und den Steirern richtig gute Konzerte in die Heimat bringen", meint er. Eine klassische Win- win- Situation - eine, die richtig rockt!

Daten & Fakten

Thomas Caser (38) ist gebürtig aus Bruck an der Mur. Seit 2002 arbeitet er bei Napalm Records. Seit 2015 ist er neben Markus Riedler der zweite Geschäftsführer des Plattenlabels.

Das heurige "Metal on the Hill" - Festival steigt am 11. & 12. August auf der Kasemattenbühne. Als Headliner sind Blind Guardian, Paradise Lost und Alestorm zu sehen.

