Dieb attackierte in Graz Kaufhausdetektiv

Ganz ungeniert schlug dieses Gaunertrio in einem Kaufhaus in Graz- Lend zu: Ein Mann nahm Waren aus dem Regal und übergab sie an seine beiden Begleiterinnen, die sie auf unterschiedliche Weise verschwinden ließen. Die eine in ihrer Tasche, die andere in einem Kinderwagen.

Der Kaufhausdetektiv beobachtete das freche Treiben. Als er die drei vor der Tür zur Rede stellte, reagierte der Mann rabiat. Er presste den Ordnungshüter gegen eine Mauer und schrie ihm mit drohend geballter Faust wild ins Gesicht. Derweil entkamen die beiden Komplizinnen des Unbekannten, der ebenfalls flüchten konnte. Die Beute: Waren im Wert von rund 100 Euro.

Wertvolle Münzsammlung gestohlen

Noch erfolgreicher waren Einbrecher, die zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag das Fenster eines Mehrparteienhauses in Graz- Wetzelsdorf aufbrachen. Sie durchwühlten eine Wohnung und fanden Bargeld sowie eine Münzsammlung im Wert von mehreren tausend Euro.

Matthias Wagner, Kronen Zeitung