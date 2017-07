Die heißeste Woche des Jahres beginnt

Verantwortlich für die bereits vierte Hitzewelle des Jahres ist sehr warme Luft, die aus Nordafrika nach Österreich kommt und uns eine Woche lang im Griff haben wird. Nach 33,3 Grad (in Bad Radkersburg) und einigen Gewittern am Sonntag sind am Montag 35 Grad in der Steiermark möglich, am Dienstag vereinzelt sogar 38 Grad. "Die Gewittergefahr ist gering, das bedeutet astreines Badewetter", sagt Ubimet- Meteorologe Thomas Knabl.

Ab Mittwoch sind in der Obersteiermark zwar Gewitter möglich, insgesamt bleibt es aber hochsommerlich. In Richtung Wochenende wird es dann nochmals sehr heiß, die Experten erwarten ein deutliches Knacken der 35- Grad- Marke.

Tropennächte lassen uns schwitzen

Steirischer Hitzepol wird - alles andere wäre eine Überraschung - der Südosten. Hier bringen ebenso wie im Großraum Graz auch die Nächte kaum Abkühlung mehr, einige "Tropennächte" mit Temperaturen über 20 Grad sind zu erwarten. Die Obersteiermark ist zumindest in dieser Hinsicht begünstigt. Doch auch auf den Bergen kommen die Wanderer diese Woche gehörig ins Schwitzen…

Und wann ist die Hitzewelle vorbei? "Das ist noch Kaffeesudlesen", bleibt Meteorologe Knabl vorsichtig. Sonntag oder Montag sind derzeit wahrscheinlich, doch es könnte nur ein kurzes Durchschnaufen dieses extremen Sommers sein…

Jakob Traby, Kronen Zeitung