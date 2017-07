Der Polsterlift ist gerettet!

Von manchen Skifahrern wird er beinahe kultisch verehrt: der 70 Jahre alte Einsersessellift auf den Polster, der das Befahren der berüchtigt- steilen Polsterrinne ermöglicht. Doch der Zahn der Zeit nagte an der Anlage, im Vorjahr endete die Konzession, und der Betrieb wurde eingestellt.

Initiative hat Spenden gesammelt

In der Region wollte man das nicht so hinnehmen. Rund um Herbert Hiebler und Horst Kodritsch bildete sich die Initiative "Polsterlift neu", die auch vom Vordernberger Bürgermeister Walter Hubner unterstützt wurde - wir berichteten. Ihr Ziel lautete: 750.000 Euro bis Ende April zu sammeln. Dann, so die Zusage von LH- Stellvertreter Michael Schickhofer, würde das Land die restlichen 750.000 Euro für die nötige Modernisierung bereitstellen.

Rettung durch Großspender

Dieses Ziel konnte man nicht ganz erreichen, kam vorerst nur auf Spenden in der Höhe von 500.000 Euro. Aber nun hat die Initiative "Polsterlift neu" - nicht zuletzt dank eines Großspenders - die nötige Summe gesammelt und einer Umsetzung steht nichts im Weg.

Eröffnung für 2018 geplant

Der ursprüngliche Plan, schon für die heurige Wintersaison mit den Arbeiten fertig zu sein, wird sich allerdings nicht ganz ausgehen. Die Eröffnung des Polsterlift neu ist nun für den Sommer 2018 geplant. Dennoch: "Mit dem Zentrum am Berg, dem nordischen Ausbildungszentrum und dem Polsterlift neu sind wir auf dem richtigen Weg in eine gute Zukunft für die Region rund um den Erzberg", bekräftigt Landeshauptmann- Vize Michael Schickhofer.