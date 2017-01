Brisanter Prüfbericht zu Hartberg liegt jetzt vor

Steirerkrone"- Leser wissen es seit langem: In Hartberg stinkt’s, und zwar gewaltig gegen den Himmel. Jetzt liegt auch hochoffiziell und mit Stempel und Siegel der - immerhin satte 150 Seiten starke - Prüfbericht über die Gebarungsprüfung der Gemeinde Hartberg vor. Und der hat’s in sich: So sehr, dass der Bericht, so wie in der "Krone"- Geschichte im November angekündigt, unverzüglich der Staatsanwaltschaft übermittelt wird. Inhalt: Schwerwiegende, gravierende Verstöße gegen das Gemeinderecht, Missstände im Beteiligungsmanagment.