Brandstifter schlug in Osternacht zweimal zu

Im Raum St. Stefan im Rosental treibt ein Brandstifter sein Unwesen, der nun bereits zum siebenten Mal Anwesen in Schutt und Asche legte. Zuletzt zündete er Samstagnacht ein Wirtschaftsgebäude in Jagerberg und eine Fischerhütte im nahegelegenen St. Stefan an. Unabhängig davon brannte es auch in Vorau und in Wies.