Bereits 88 Postpartner warfen das Handtuch

Die Schließungswelle bei den steirischen Postämtern begann im Jahr 2010, damals wurden gleich 56 aufgelassen. Seitdem werden Jahr für Jahr zwischen drei und 16 weitere Standorte gestrichen. Übrig blieben gerade einmal 64, wobei schon wieder vier Standorte (Kindberg, Straß, Landl, Wies) auf der Schließungsliste stehen.

Längst sind die Postpartner in der großen Mehrheit: 235 gibt es derzeit laut Antwort des zuständigen Verkehrsministeriums an FP- Bundesrat Arnd Meißl. Aber zahlreiche Postpartner werfen auch wieder das Handtuch: 88 waren es in den vergangenen sechs Jahren! Die häufigsten Gründe laut dem Ministerium: Konkurse und Geschäftsschließungen.

Jakob Traby, Kronen Zeitung