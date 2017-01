Baustart für Grazer Murkraftwerk

Das Murkraftwerk ist eines der größten Projekte, das in Graz umgesetzt wurde - vom Investitionsvolumen her (nach Kostensenkungsmaßnahmen sind es immer noch 80 Millionen Euro) und auch, was die Auswirkungen des Projekts angeht.

Die Hauptlast trägt derzeit noch die Energie Steiermark - als 12,5- Prozent- Partner fix an Bord ist derzeit nur die Energie Graz. Die Wien Energie grübelt noch über ihre 50- Prozent- Beteiligung. Auch der Verbund, der sich ja aus dem Projekt verabschiedet hat, ist wieder ein möglicher Partner (wir haben berichtet). Interesse zeigt auch ein chinesisches Unternehmen.

2,5 Jahre Bauzeit

Wie auch immer - die Energie Steiermark legt nun einmal los. 2,5 Jahre beträgt die Bauzeit. Im Sommer 2019 soll der erste Strom aus dem Murkraftwerk ins Netz eingespeist werden.

Bei der Energie Steiermark stellt man sich auf Proteste von Kraftwerksgegnern ein, stellt aber noch einmal klar, dass man sich an alle Auflagen seitens der Umweltbehörden usw. halten werde. Das Unternehmen erwartet, dass sich auch die Gegner an geltendes Recht halten…