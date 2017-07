Bademeister rettete Dreijährige

Es kann so schnell gehen: "Ich habe das Mädchen und seine Eltern gesehen. Die Kleine rutschte öfters auf der Babyrutsche, gleich wie viele andere Kinder. Dann bin ich kurz in mein Kammerl gegangen, um etwas zu trinken. Und plötzlich sind mir die Eltern mit dem bewusstlosen Mäderl entgegengelaufen", erzählt Herbert Affenberger, seit neun Jahren Bademeister im Asia Spa Leoben.



Am Mittwoch war die Dreijährige, die immer unter Aufsicht ihrer Eltern war, kurz unter Wasser gekommen und schnell bewusstlos geworden. "Wir haben dann gleich die Rettung gerufen, und dann ist auch noch ein ,Engerl’ gekommen, eine Ärztin, und hat beim Beatmen geholfen. Als die Kleine geweint hat, wussten wir, es ist geschafft!", sagt Affenberger. Ihr geht es wieder gut.



Der engagierte Bademeister würde sich übrigens freuen, sich bei seinem "Engerl" noch einmal persönlich bedanken zu dürfen! Die Dame möge doch beim nächsten Freibad- Besuch auf einen Sprung bei ihm vorbeikommen.



Monika Krisper, Kronen Zeitung