Babyboom in kleiner steirischer Landgemeinde

Am Weltbevölkerungstag am Dienstag lag ein besonderes Augenmerk auf einer kleinen Gemeinde im Bezirk Murau: Schöder! Hier kommen stolze 18,3 Geburten auf 1000 Einwohner - so viele wie sonst nirgendwo in der Steiermark. Als Schlusslichter mit 3,2 Geburten scheinen Landl und Proleb in der aktuellsten Statistik (2015) auf.