Auto unter zwei Bäumen begraben

Heftige Windböen haben dazu geführt, dass in den Morgenstunden des Dreikönigstages zwei Bäume auf die B 64 in Naas stürzten. Viel Verkehr war zu diesem Zeitpunkt noch nicht, doch ausgerechnet in diesem Moment fuhr ein Auto vorbei und wurde getroffen. Der Lenker konnte sich gottlob selber unverletzt befreien.