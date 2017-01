Alk- Lenker blieb im Schnee stecken

Schnell, in Schlangenlinien fahrend und auch noch betrunken war am Montagabend ein 51- Jähriger auf der Waldbacherstraße L 416 in St. Lorenzen am Wechsel unterwegs. Eine Polizeistreife folgte ihm, signalisierte, er solle stehenbleiben - doch daran dachte der Steirer nicht. Er drückte aufs Gas seines Geländewagens und fuhr Richtung Straßenmitte, sodass ihn die Beamten nicht überholen konnten. Etliche Kilometer dauerte die Verfolgungsfahrt, doch sie nahm ein jähes Ende in einem Waldstück nicht weit vor dem Haus des Verdächtigen: Der Geländewagen blieb in den Schneemassen stecken. Doch wer dachte, der 51- Jährige würde klein beigeben, irrt: Nur mit Pfefferspray konnte der Rowdy überwältigt werden, einen Alkoholtest verweigerte er. Der Mann wird angezeigt.

Monika Krisper, Kronen Zeitung