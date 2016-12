Abschied von Krainer am 9. Jänner

In seinem Testament regelte Josef Krainer den Ablauf seines Begräbnisses, das am 9. Jänner in Graz- St.Veit stattfinden wird: Auf Wunsch des verstorbenen Politikers wird Egon Kapellari die Feierlichkeiten leiten, die um 14.30 Uhr mit einem Requiem beginnen. Der steirische Altbischof war mit Krainer stets verbunden - ebenso wie Theologe Philipp Harnoncourt, der die Predigt hält. Anschließend wird der 86- jährig Verstorbene im St. Veiter Familiengrab (hier liegt auch Gattin Rosemarie) zur letzten Ruhe gebettet.

Tags darauf, am 10. Jänner, gedenkt die offizielle Steiermark ihres Langzeit- Landeschefs. Im Landtag findet eine Trauersitzung statt, in deren Rahmen Landeshauptmann Schützenhöfer, Stellvertreter Schickhofer und Landtagspräsidentin Vollath seine Leistungen würdigen werden. Außerdem findet um 16.30 Uhr im Grazer Dom ein Requiem statt.