96- Jährige und ihr Hund starben im Feuer

Bei einem Brand in einem abgelegenen Wohnhaus in St. Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz) ist in der Nacht auf Freitag eine 96 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Südsteirerin dürfte auf der Flucht vor den Flammen an Rauchgasen erstickt sein. Auch für ihren treuen Mischlingshund gab es keine Rettung mehr.