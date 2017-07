40 rot- weiß- rote Jahre: Der "Mäci" feiert Jubiläum

Am 23. November 1981 wurde der erste steirische McDonald’s- Standort eröffnet - jener am Grazer Jakominiplatz, der nach wie vor zu den erfolgreichsten des Landes zählt. Mittlerweile sind 24 Fast- Food- Restaurants quer durch die Grüne Mark verstreut: Sechs steirische Franchisenehmer beschäftigen darin insgesamt 1200 Mitarbeiter und sorgen somit für eine Belebung des regionalen Arbeitsmarkts.

"1977 hat sich niemand gedacht, dass McDonald’s ein so bedeutender heimischer Wirtschaftsfaktor werden würde", sagt Österreich- Chef Andreas Schmidlechner, der verstärkt auf heimische Anbieter setzt: Am Programm "M- Rind" (mit ausschließlich heimischen Rindern) nehmen 12.000 Betriebe, davon 1850 in unserem Bundesland, teil. "Generell beziehen wir

75 Prozent der Lebensmittel aus Österreich und sind damit der größte Gastronomie- Partner der heimischen Bauern", betont Schmidlechner, der im Jubiläumsjahr 500 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen will.

Beliebtestes Produkt der heimischen Gäste ist übrigens der Cheeseburger: Er wird mehr als 30 Millionen Mal pro Jahr verkauf.

Gerald Schwaiger und Gerhard Felbinger, Kronen Zeitung