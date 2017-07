33 Tierbabys nachts vor Heim ausgesetzt

Immer wieder stellt sich bei Tierleid die Frage: Welcher "Mensch" schafft es, absolut hilflosen Geschöpfen, in dem Fall sogar Tierbabys, etwas anzutun…?

In der Vorwoche hat einer von denen wieder eine "Fuhre" tierischen Elends vor dem Tierheim "Purzel & Vicky" abgeladen. In Schachteln gequetscht (der Täter war nicht einmal so viel, dass er angeläutet hätte), wurden 33 Tierbabys nachts "entsorgt". "Die Hunde waren abgemagert, haben sich sofort aufs Futter gestürzt. In der ersten halben Stunde haben sie sechs Wasserschüsseln leer getrunken", sind die Tierheimleiter Ingrid und Michael Stracke erschüttert. Dabei waren sie noch in besserem Zustand als die Katzenbabys. Gewisse Fotos können wir Ihnen da gar nicht zeigen…

Eines war schon tot, zwei weitere sind gestorben. Sie waren ausgemergelt, hatten Durchfall, Schnupfen, Parasiten. "Wir wissen nicht, wie viele trotz intensiver Betreuung durch unseren Tierarzt noch sterben werden", so die Strackes. Die übrigen werden aufgepäppelt und dann an beste Plätze vergeben. Spenden für Futter und Veterinärkosten wären dringend nötig! Konto IBAN: AT393843900000257410

Christa und Eva Blümel, Kronen Zeitung