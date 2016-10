Zum 84er von Richard Lugner: Sein verrücktes Leben

Oder doch? Denn ausgerechnet vor seinem 84. Geburtstag am Dienstag verordnete der Wiener Unternehmer sich und seiner derzeitigen Ehefrau Cathy Stillschweigen über das aktuelle Tuschelthema Nummer Eins: "Den Rosenkrieg mit meiner Frau", wie er sich selbst in einer E- Mail an die Redaktionen ausdrückte.

Cathy Lugner und Richard Lugner Foto: facebook.com/crazycathy.famous

Das kecke Playmate, das seit 2014 die fünfte Ehefrau des Entrepreneurs ist, hatte offenbar über den Sommer Bedenken die Beziehung betreffend entwickelt und soll sich auf dem Absprung aus der Ehe befinden. Schade eigentlich! Cathy sorgt immerhin für ähnlich viel Wirbel wie ihr Noch- Göttergatte und passt dahingehend wie die Faust aufs Auge zu ihm.

Cathy Lugner in sexy Pose Foto: facebook.com/cathylugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Richard Lugner mit seiner Cathy Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Die Frauen, denen er allesamt niedliche Tiernamen verpasste, jedenfalls kamen und gingen im langen Leben des Society- Löwen:Die Ehe mit seiner Jugendliebe Christine Gmeiner hielt 17 Jahre lang. Mit Cornelia Hahn war er vier Jahr verheiratet. Susanne Dietrich war von 1984 bis 1989 an seiner Seite. Ehefrau Nummer vier war Christina "Mausi" Lugner von 1990 bis 2007.

Ganze 17 Jahre war Christina "Mausi" Lugner die Frau an der Seite des Baumeisters. Foto: APA/Guenter R. Artinger

Es folgten Beziehungen mit einem ganzen "Zoo": So datete er Bettina "Hasi" Kofler (2008),

Zehn Monate dauerte die Liebe zwischen Richard Lugner und Bettina "Hasi" Kofler. Foto: APA/Hans Klaus Techt

Sonja "Käfer" Schönanger (2008- 2009),

Von Ende 2008 bis Anfang 2009 zeigte sich "Mörtel" mit Sonja "Käfer" Schönanger. Foto: APA/Herbert Neubauer

Nina "Bambi" Bruckner (2009),

Ganze vier Monate hat es Nina "Bambi" Bruckner nur mit "Mörtel" ausgehalten. Foto: APA/dpa/Felix Höšrhager

Anastasia "Katzi" Sokol (2009- 2013)

Mit Anastasia "Katzi" Sokol war Richard Lugner vier Jahre liiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

und Bahati "Kolibri" Venus (2013- 2014),

Neun Monate war Richard Lugner mit Bahati "Kolibri" Venus liiert. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

bevor er am 13. September 2014 im Wiener Schloss Schönbrunn die Deutsche Cathy Schmitz heiratete.

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Nicht nur mit feschen Daueregleiterinnen schmückt Lugner sich gerne. Seit Jahrzehnten lädt der Baumeister Stars und Sternchen aus aller Welt in seine Loge. Die Gästeschar war dabei durchaus bunt, von echten Weltstars wie Harry Belafonte, Sophia Loren oder Andie MacDowell bis hin zur Berlusconi- Geliebten Ruby Rubacuori. Der sprichwörtliche Höhepunkt war sicherlich im Jahr 1996, als die US- Sängerin Grace Jones in einem entlegenen Winkel der Loge mit ihrem Begleiter der Fleischeslust frönte.

Grace Jones war wohl Richard Lugners skandalösester Opernball-Stargast. Foto: Viennareport

Einige Gäste verließen mehr als empört die Veranstaltung. So wurde Gast Kim Kardashian von einem als Farbigen verkleideten Komiker belästigt und Paris Hilton glaubte, bei der Veranstaltung wegen des Gedränges von der Fotografenschar getötet zu werden und ergriff die Flucht.

Kim Kardashian brachte Richard Lugner 2014 zum Verzweifeln. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wenn der Baumeister, der sich in den 1960er- Jahren auf die Renovierung von Alt- Bauten spezialisiert hatte, etwas liebt, ist es die Öffentlichkeit. Er gab sich für Doku- Soaps auf ATV (und später RTL2) her und scheute sich dabei auch nicht, seinem aufbrausenden Temperament geschuldete Streitigkeiten vor allem mit Ex- Frau Christina oder der derzeitigen Gemahlin Cathy vor dem staunenden Fernseh- Publikum auszubreiten.

Richard Lugner küsst liebevoll seine Verlobte Cathy Schmitz. Foto: Daniel Raunig

Auch die Politik war immer ein Thema für Lugner. Er trat bei der Bundespräsidenten- Wahl 1998 sowie mit der Liste "Die Unabhängigen" bei der Nationalratswahl 1999 an. Im Frühling 2016 erklärte er in einem skurril anmutenden Bewerbungsvideo erneut seine Kandidatur zur Bundespräsidentenwahl.

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Cathy und Richard Lugner vor dem Opernball 2015 Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Richard Lugner beendete seinen Wahlkampf am Stephansplatz. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER