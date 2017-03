Zoe Kravitz: Schon mehr als 20 Tattoos am Körper

Der Zeitung "The Times" erzählte die 28- Jährige: "Die Menschen halten mich für cool, weil ich bestimmte Kleidungsstücke trage und Tattoos habe. Ich habe mehr als 20 davon und habe ehrlich gesagt aufgehört, sie zu zählen. Wenn die Leute mich richtig kennenlernen, sind sie immer darüber verwundert, wie spießig ich bin."

Zoe Kravitz Foto: Viennareport

Zoe Kravitz Foto: face to face

Barbiepuppe wollte sie nicht sein

Erst vor kurzem hatte Kravitz "Bang News" zufolge verraten, dass sie auf eine einfache Schönheitspflege setze: "Als ich jünger war, hatte ich einen sehr rebellischen Geist. Ich wollte einfach natürlich und albern und möglichst nie perfekt aussehen. Einfach wegen des Drucks. Auf dem roten Teppich wurde man immer wie eine Barbiepuppe angeschaut, was mir sehr unangenehm war. Und ich habe mich dann dazu entschieden, alles so zu machen, wie ich es möchte. Ich habe einen Weg gefunden, mit dem ich mir mit meinem Aussehen Mühe gebe, aber mich immer noch wiedererkenne. Meine Zöpfe sind sehr pflegeleicht und ich benutze wenige Produkte."

Und auch in Sachen Schminke spart Kravitz bewusst: "Ich trage jeden Tag Make- up, weil es einen frischer aussehen lässt und abdeckt. Man sieht nicht aus, als würde man ausgehen, aber es weckt das Gesicht auf. Aber wenn ich zu viel Zucker esse oder nicht genug schlafe, sehe ich es meiner Haut an."

Lisa Bonet und Tochter Zoe Kravitz Foto: Viennareport