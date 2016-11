Zirkusclown unter Pädophilie- Verdacht

David Larible ist bekannt als der "Clown der Clowns" und gehört zu den wohl bekanntesten Zirkusartisten überhaupt. Bis 2012 war der Italiener im "Zirkus Roncalli" engagiert, derzeit steht er für den "Zirkus" Knie in der Manege.

Und dort wurde der 59- Jährige am letzten Sonntag auch verhaftet. Wie der schweizer "Blick" berichtet, habe die Polizei mit ihrem Zugriff gewartet, bis nach der letzten Saison- Vorstellung in Lugano die Zuschauer das Zelt verlassen hatten. Dann klickten für Larible die Handschellen.

"Seine beiden Kinder standen bei ihm", berichtet ein Augenzeuge der Zeitung. "Sie waren total unter Schock, es flossen viele Tränen." Nach der Verhaftung wurde der Weltstar, dessen Schwester mit "Roncalli"- Chef Bernhard Paul verheiratet ist, von der Polizei nach Zürich gebracht.

Larible nach Befragung wieder auf freiem Fuß

Der Vorwurf gegen den Clown ist schwerwiegend. Während sich die Staatsanwaltschaft zu dem Thema ausschweigt, will der "Blick" herausgefunden haben, dass Larible sich sexuell an Minderjährigen vergriffen habe. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber in Zürich sei eine entsprechende Anzeige eingegangen, so die Zeitung.

Nach der Befragung wurde Larible wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft lässt jedoch ausrichten: "Das Verfahren läuft noch immer."

Der "Zirkus Knie" kommunizierte rasch, dass ein Zusammenhang zwischen ihm und der Verhaftung nicht bestehe. Auch Larible hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.