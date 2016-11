Zieht Nastassja Kinski ins "Dschungelcamp" ein?

Der Sender kommentierte diesen Bericht wie üblich nicht. Kinski hatte schon in der RTL- Promi- Tanz- Show "Let's Dance" mitgewirkt. Dort schwang auch der deutsche Ex- Teamkicker Thomas Hässler das Tanzbein - auf ihn könnte die 55- jährige Kinski nun auch in Australien stoßen.

Nastassja Kinski, Tochter des 1991 gestorbenen Mimen Klaus Kinski, war in den späten 1970er- und 1980er- Jahren zum Hollywoodstar gereift. Sie drehte mit Starregisseure wie Wim Wenders ("Paris, Texas") und Francis Ford Coppola ("Einer mit Herz") und gewann einen Golden Globe für ihre Rolle in dem Roman- Polanski- Drama "Tess".