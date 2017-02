Zieht Angelina Jolie mit den Kindern nach London?

"Wir werden über diese Zeit hinwegkommen und hoffentlich eine stärkere Familie werden", meinte Jolie noch kürzlich in einem Interview. Die 41- Jährige, die sich in letzter Zeit vor allem durch humanitäre Einsätze hervortut, hatte sich von Pitt nach zwei Jahren Ehe getrennt. Weder sie noch Pitt wollen auf das Sorgerecht für die Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (8) verzichten. Immer wieder waren Dokumente aus dem Sorgerechtsstreit an die Öffentlichkeit gelangt, Pitt wurde sogar Kindesmissbrauch vorgeworfen.

Ein gemeinsames Bild aus glücklicheren Tagen postete "brangelinaofficial" anlässlich des Geburtstages von Tochter Zahara vor einigen Wochen auf Instagram:

Jolie zieht es nach Europa

Laut "RadarOnline" ist das gegenseitige Einvernehmen auch weiterhin schlecht, und es dürfte so bald nicht besser werden. So möchte sich die 41- Jährige - trotz vieler gut gemeinter Aussagen in Richtung Pitt - mit den Kindern scheinbar dauerhaft aufs Land flüchten. Der Südwesten Londons hätte es ihr angetan, angeblich hielte sie ein Grundstück in Richmond für sich und ihre sechs Kinder geradezu perfekt geeignet.

Bleibt Pitt allein in den USA?

Familienvater Pitt hätte mit diesem Umzug wohl wenig Freude, lebt er doch nach wie vor in Los Angeles und kämpft erbittert, seine Kinder weiterhin sehen zu dürfen. Die Distanz würde einen regelmäßigen Kontakt beinahe unmöglich machen. Ob Jolie ihrem langjährigen Lebensgefährten das antut?

Jolie "flieht" nach Kambodscha

Hollywoodstar Jolie war am Wochenende mitsamt Kinderschar in Kambodscha, um ihren Film "First They Killed My Father" vorzustellen. Das Werk, in dem Jolie Regie führt, erzählt die Geschichte um den Massenmord an der kambodschanischen Bevölkerung aus der Sicht eines Kindes. Dabei bewies Jolie auch, dass sie mit ungewöhnliche Nahrungsquellen auf Reisen kein Problem zu haben scheint. Gebratene Skorpione, Spinnen und Käfer standen auf dem Menü - und Jolie griff beherzt zu.