Wunderschöne Braut Pippa sagte Ja zu ihrem James

Die 33- jährige Pippa heiratete den 41- jährigen Hedgefonds- Manager und ehemaligen Profi- Rennfahrer unter Ausschluss der Öffentlichkeit und abgeschirmt von Paparazzi. Nachrichtenagenturen waren aber offenbar zugelassen, und so gibt es zumindest von vor der Kirche zahlreiche Fotos von der britischen Society- Hochzeit des Jahres, zu der angeblich 150 Gäste geladen waren. James Matthews ist Erbe des schottischen Titels Laird of Glen Affric. Das bedeutet soviel wie Gutsherr und ist - auch wenn es so klingt - kein Adelstitel.

Wunderschöne Braut: Pippa Middleton, die Schwester von Herzogin Kate, heiratet James Matthews. Foto: AFP

Pippa, die bei ihrem Auftritt als Kates Trauzeugin 2011 mit ihrem figurbetonten - weißen! - Kleid weltweit Schlagzeilen gemacht hatte und seitdem als "Her Royal Hotness" bezeichnet wird , trug zu ihrer eigenen Hochzeit ein wunderschönes kurzärmeliges und bodenlanges Kleid aus Spitze des britischen Modedesigners Giles Deacon. Kate erschien in einem altrosafarbenen Kleid mit passendem Hut.

Die St.-Mark's-Kirche in Englefield Foto: AP

Stilsichere Anfahrt in einem 1951 Jaguar Mk V Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Pippa mit ihrem Vater Michael am Eingang der Kirche, im Hintergrund warten die Blumenmädchen. Foto: AP

Die Schwester der Braut, Herzogin Kate, mit ihrer Tochter Charlotte und den Blumenmädchen Foto: AP

Michael Middleton führt seine Tochter Pippa zum Altar. Foto: AFP

Ein Lächeln für die Fotografen, bevor es losgeht Foto: AP

Kate richtet ihrer Schwester den Schleier, wie diese damals bei ihr. Foto: AP

So wurden zahlreiche Hochzeitsgäste bei ihrer Ankunft bei der Kirche gesichtet: Neben den Prinzen William und Harry zum Beispiel Prinzessin Eugenie mit ihrem Freund Jack, natürlich die Freundin von Kates und Pippas Bruder James, der TV- Star Donna Air, sowie eben Roger Federer. Mit Spannung war erwartet worden, ob Pippas Schwager Prinz Harry seine Freundin, die US- Schauspielerin Meghan Markle, zu der Hochzeit mitbringt. Fotografen haben sie bisher allerdings nicht gesichtet. Es könnte auch sein, dass die "Suits"- Darstellerin erst später zur Feier erscheint.

Berühmter Gast: Tennis-Star Roger Federer mit seiner Frau Mirka Foto: Associated Press

Die Prinzen William und Harry Foto: AP

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank Foto: AFP

TV-Star Donna Air, die Freundin von Kates und Pippas Bruder James Middleton Foto: AP

Kates und Pippas Mama Carol mit Sohn James, Kates und Pippas Bruder Foto: AP

Spencer Matthews, der Bruder des Bräutigams Foto: AP

Hochzeitsgäste bei ihrer Ankunft Foto: Associated Press

Hochzeitsgäste bei ihrer Ankunft Foto: AP

Die Kinder von Kate und Prinz William, George (3) und Charlotte (2), übernahmen bei der Trauung ihrer Tante Pippa, die eigentlich Philippa Charlotte heißt, kleine Aufgaben. Charlotte zum Beispiel war ein süßes Blumenmädchen.

Prinz George und Prinzessin Charlotte übernehmen bei der Hochzeit ihrer Tante kleine Aufgaben. Foto: AFP

Herzogin Kate mahnt die Kinder zur Ruhe. Foto: AFP

Süß: die Blumenmädchen und sogenannten Pageboys Foto: AP

Nach der Trauung zeigten sich Pippa und ihr frisch angetrauter Ehemann James freudestrahlend - und erfreuten die Gäste mit dem obligaten Hochzeitskuss.

Der erwartete Kuss für die Fotografen Foto: AFP

Der Auszug aus der Kirche Foto: AFP

Überglücklich: James und Pippa Foto: AP

Ein Winken für die etwa 100 gekommenen Zaungäste Foto: AP

Pippa und ihre Schwester Kate Foto: AP

Prinz William mit seinem Schwager James Foto: AP

Prinz Harry beim Verlassen der Kirche Foto: AP

Herzogin Kate mit Tochter Charlotte Foto: AFP or Licensors

So herzig! Foto: AFP or licensors

Nach der Hochzeit waren die Gäste zu einem Empfang in einem Herrenhaus geladen, die abendliche Party findet auf dem Anwesen der Middletons in Englefield in der Grafschaft Berkshire statt. Laut Medienberichten wurde hierfür eigens ein gläsernes Festzelt für 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro) im Garten errichtet.

Wegen der vielen Royals waren die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Dorf hoch. In der Gegend galt ein Flugverbot für Flugzeuge, aber auch für Drohnen. Etwa 100 Zaungäste waren gekommen.