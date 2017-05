Wünschte Ariana Grande etwa ihren Fans den Tod?

"Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb Ariana Grande wenige Stunden nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester, bei dem mindestens 22 Menschen getötet, rund 60 schwer verletzt wurden , auf Twitter. Sie sei "am Boden zerstört", so die Sängerin weiter.

"Wünschte, meine Fans würden verdammt nochmal sterben"

Doch viele ihrer Fans halten der 23- Jährigen vor, die Beteuerungen würden nur eine simple Plattitüde sein. Kurz nachdem Grande ihre Beileidsbekundigungen auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlicht hatte, kursierte nämlich bereits eine Story aus dem Jahr 2014 im Netz.

Damals zitierte die "Daily Mail" einen Insider der "New York Daily News", der die ehemalige Nickelodeon- Schauspielerin sehr schlecht über ihre Fans sprechen gehört haben will. "Sie hat Autogramme und Fotos gegeben und hat gelächelt, bis sie in den Aufzug gestiegen ist", erklärte dieser damals. Und weiter: "Sobald sich die Türen geschlossen hatten, sagte sie: 'Ich hoffe, sie würden alle verdammt nochmal sterben.'"

Ariana Grande Foto: 2016 Getty Images

Grande dementierte Gerüchte um Sager

In einem Interview mit dem "InStyle"- Magazin dementierte die Sängerin wenig später, eine solche Aussage getätigt zu haben. Sie könne über dieses Gerücht nur "hysterisch lachen", meinte die Chartstürmerin damals. Ihre Fans zu beleidigen, käme für sie nämlich nicht in den Sinn. "Denn jeder, der mich kennt oder seine Hausaufgaben gemacht hat, weiß, dass ich für meine Fans alles geben würde."

Ein Sprecher teilte mit, dass die US-amerikanische Sängerin Ariana Grande wohlauf sei. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP