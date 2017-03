Work- out mit Babykugel: Die Stars zeigen's vor!

Alessandra Meyer- Wölden hat Zwillinge im Bauch, was sie aber nicht daran hindert, sich fit zu halten. Die Ex- Frau von Oliver Pocher macht, was ihr gut tut und gefällt. Hantelstemmen oder Tanzen, Hauptsache, es macht Spaß und baut Kraft für die Geburt und alles, was danach kommt auf. Zwei Babys auf einmal zu stemmen ist nämlich auch nicht leicht ...

Auch Richard Lugners einstiger Opernballgast Elisabetta Canalis hat während ihrer Schwangerschaft keine Sekunde aufs Training vergessen und dank Pilates ihre Bikinifigur sofort nach der Geburt zurückerobert.

Sängerin Ciara hat sich während ihrer Schwangerschaft 2014 ganz auf Fitnesstrainer Gunnar Peterson verlassen. Der schickte sie mit Babybauch auf den Stairmaster, machte Übungen mit dem Medizinball mit ihr und baute auch Squats in ihr Work- out ein.

Viele Stars halten sich auf Anraten ihrer Trainer und ihrer Gynäkologen sanfter mit pränatalem Yoga in der Schwangerschaft geschmeidig. Alec Baldwins schöne Ehefrau Hilaria ist sogar Yogatrainerin und hat bei keiner Schwangerschaft aufgehört, ihre Übungen zu machen und andere während dieser Zeit mit kurzen Clips zu animieren, es ihr nachzutun. Ein Fan des "Preggie Yoga" war auch Sängerin Geri Horner während ihrer zweiten Schwangerschaft.