Woody Harrelson: "Meine Frau verzieh mir Sexorgie"

Im Interview mit dem "Hollywood Reporter" erzählte der 55- jährige Hollywoodstar, dass er 2002 nach einem Barbesuch in London mit gleich drei fremden Frauen in seiner Wohnung eine Sexorgie gefeiert habe.

Eine der Damen, die am flotten Vierer beteiligt waren, rief einen Paparazzo an, der Fotos machte, die in die Presse gelangten.

Woody Harrelson und Ehefrau Laura Louie Foto: www.PPS.at

"Das muss echt hart für dich sein"

Seine Ehefrau, mit der er seit 30 Jahren zusammen ist, reagierte auf die Enthüllungsfotos gelassen. "Laura sagte zu mir, nachdem sie es rausfand: 'Das muss echt hart für dich sein, dass die ganze Scheiße rausgekommen ist'", berichtete der Schauspieler. "Mehr hat sie nicht gesagt, aber das heißt nicht, dass sie nicht sauer war."

"Trinke immer zu viel"

Nicht das Einzige, womit Laura offenbar ganz gut zurechtkommt. Über sein Trinkverhalten enthüllte Harrelson: "Wenn ich trinke, dann trinke ich immer zu viel. Das ist mein Problem." Er versuche, den Alkoholkonsum aber einzuschränken: "Ich trinke noch immer, aber ich versuche, das jetzt auf die Wochenenden zu beschränken. Ich trinke jetzt meistens Wein, vor ein paar Jahren war es noch Cognac."

Woody Harrelson lernte Laura Louie 1987 kennen. Damals war sie seine Assistentin. 2008 heirateten die beiden und haben drei Töchter.