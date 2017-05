"Wonder Woman"- Star Nielsen lässt Po blitzen

In "Gladiator" spielte Connie Nielsen Lucilla, die Schwester von Kaiser Commudus, dargestellt von Joaquin Phoenix, und ehemalige Geliebte von Maximus, Russell Crowe. Bald wird die dänische Schauspielerin, die in den USA vor allem durch Serien wie "The Following" oder "The Good Wife" bekannt ist, in "Wonder Woman" als Queen Hippolyta zu sehen sein. Kein Wunder, dass die Fans in New York aufgeregt darauf warteten, von der 51- Jährigen ein Autogramm zu bekommen.

Connie Nielsen Foto: AUG/face to face

Schwupps, da war es zu spät! Eine Böe lüpfte das Kleid von Connie Nielsen in die Höhe. Foto: AUG/face to face

Dass ihr rotes Outfit ihr an diesem Tag noch zum Verhängnis werden würde, damit hat die Schauspielerin aber wohl nicht gerechnet. Denn während sie eifrig ihre Unterschriften verteilte, lüpfte eine böse Böe frech den Rock ihres weit schwingenden Kleides und ließ ihren blanken Po blitzen.

Connie Nielsen gab in New York ungewollt tiefe Einblicke. Foto: AUG/face to face

Doch Nielsen nahm den Patzer mit dem Outfit mit Humor - und posierte wenig später mit ihren "Wonder Woman"- Kollegen mit einem Lächeln für die Fotografen. Gegen die launen der Natur kann halt auch ein Hollywoodstar nichts machen ...