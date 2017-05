Wolfgang Joop: "Jolie hat schrecklichen Style"

Der deutsche Designer Wolfgang Joop geht streng mit den Frauen in Großstädten zu Gericht. Jüngst schimpfte er "Bang Showbiz" zufolge: "Jede zweite trägt eine Bikerjacke und eine Leggings mit Schal. Frauen frieren heute nicht mehr. Aber ehrlich: International finde ich kaum noch Unterschiede. Ich finde nur, dass deutsche Frauen auf dem roten Teppich immer komplizierte Kleider anhaben und schlechte Frisuren."

"Angelina Jolies Style ist schrecklich"

Auf die Frage, welche Promis denn seiner Meinung nach Stil hätten, entgegnete er laut "Stylebook": "Iris Berben und Chloë Sevigny haben einen tollen Style. Einen schrecklichen hat Angelina Jolie. Sie sieht immer so ernst genommen aus."

Angelina Jolie Foto: ASSOCIATED PRESS

Der Designer erlebt den Wandel in der Mode hautnah mit. Magazine seine laut ihm nicht mehr die Vorreiter, sonder Blogger und YouTuber.

Wolfgang Joop Foto: Nicole Kubelka/face to face

"Magazine nicht mehr stilbildend"

"Die Influencer sind 'very important for nothing'! Das ist schon wieder interessant. Sie werden von großen Fashion- Häusern gepampert, weil sie als wichtige Informationsträger gesehen werden. Hochglanzmagazine sind heute nicht mehr stilbildend. Es gibt für alles Gründe, auch für schlechten Geschmack. Aber es ist immer von allem gleich zu viel. Manchmal denke ich, dass es für mich und meine Arbeit keinen Platz mehr gibt. Ich habe das Gefühl, dass ich mir den Schlaf aus den Augen wische und alles schon besetzt ist. Aber dann wache ich zum Glück auf und frage mich: In welche neue Welt führt mich das wohl?"