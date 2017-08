Wo ist Anna Netrebko? "Aida"- Probe ohne den Star

Am Sonntag feiert das Verdi- Stück unter der Regie von Shrin Neshat und Riccardo Muti am Dirigentenpult seine Premiere bei den Salzburger Festspielen.

Am Dienstagnachmittag sollte die erste Probe in Kostüm und Maske stattfinden. Doch nicht Netrebko, sondern ihre Zweitbesetzung Vittoria Yeo erklomm die Bühne. Sie spielt den Part offiziell am 22. und 25. August.

Es heißt, es handle sich dabei um einen normalen Vorgang, da die Star- Sopranistin nicht alle Termine wahrnehmen könne. Yeo habe der Zeitung "Heute" zufolge wochenlang an Netrebkos Seite geprobt. Sie sei von Riccardo Muti persönlich ausgesucht worden und sollte nun ebenfalls ins Rampenlicht gerückt werden.

Wut über "Forbes" - Angaben zu ihrem Einkommen

Und wo war nun Anna Netrebko? Diese genoss bei hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 35 Grad lieber gezuckerte Himbeeren auf einer herrlichen Wiese, wie sie auf Instagram verriet.

Dort versucht sie offenbar auch, sich von ihrem maßlosen Ärger über Angaben des Magazins "Forbes" zu ihrem Einkommen zu erholen. "Eure Angaben stimmen nicht! Hört auf zu lügen!", empörte sich die Sängerin auf Facebook. Die russische Ausgabe von "Forbes" hatte Netrebkos Einnahmen der vergangenen zwölf Monate mit 7,5 Millionen US- Dollar (6,34 Mio. Euro) kalkuliert.

"Ich beschwere mich nicht über mein Einkommen, aber Eure Zahlen sind EINFACH LACHHAFT!", schrieb sie dort. Auf der Rangliste schien die Sopranistin, die seit 2006 auch die österreichische Staatsbürgerschaft trägt, auf dem ersten Platz auf. Sie ist in dem Ranking die einzige Vertreterin der klassischen Musik. Ihre Anhänger ärgerten sich in Kommentaren vor allem darüber, dass Netrebko in einem Atemzug mit altgedienten russischen Popstars wie Filipp Kirkorow und Grigori Leps genannt wurde.