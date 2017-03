Witherspoon und ihr Ehemann schweben auf Wolke 7

Privat könnte es bei Reese Witherspoon nicht besser laufen. Ihr Ehemann Jim Toth ist ihr Fels in der Brandung. Am 26. März feierten die beiden ihren sechsten Jahrestag am Strand bei Sonnenuntergang. So romantisch!

Auf Instagram lud die "Natürlich Blond"- Schauspielerin ein Bild von sich und ihrem Ehemann hoch, wie sie den Sonnenuntergang genossen. Darunter widmete sie ihm eine romantische Nachricht: "Vor sechs Jahren hatte ich das Glück diesen wunderbaren Mann zu heiraten. Er bringt mich zum Lachen und unterstützt mich in allem was ich tue. Alles Liebe zum Jahrestag, JT! Auf viele Weitere!" Mittlerweile hat sie es zur Tradition gemacht, ihrem Ehemann zum Jahrestag eine Liebesbotschaft auf Social Media zu widmen.

Toth, von Beruf ein Talent- Scout, und Witherspoon heirateten im Jahr 2011 auf ihrer Ojai Ranch in Kalifornien. Toth und Witherspoon haben einen gemeinsamen Sohn, Tennessee James. Töchterchen Ava, die mittlerweile 17 Jahre alt ist, kommt aus Witherspoons früherer Ehe mit Schauspieler Ryan Philippe.

Reese Witherspoon mit Tochter Ava Foto: Viennareport

Reese Witherspoon posiert in einem ihrer Draper-James-Outfits auf der Startseite ihres Online-Shops. Foto: www.draperjames.com