Wird Unterwäschemodel neue Trump- Sprecherin?

US- Präsident Donald Trump hat angeblich genug von seinem Pressesprecher Sean Spicer. Der soll seinen Job an die Rechtsanwältin und Journalistin bei FOX- News, Kimberly Guilfoyle, abgeben. Die 48- Jährige war einst als Victoria's- Secret- Engerl am Catwalk unterwegs und möchte jetzt "ihrem Land dienen".