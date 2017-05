Wird Kris Jenner Leihmutter von Kims drittem Kind?

In der aktuellen "Keeping Up With the Kardashians"- Folge erzählte Kim Kardashians Mutter Kris Jenner, dass sie zwar selbst nicht mehr fruchtbar sei, jedoch trotzdem ein Kind austragen könnte. Auf Kims Frage, ob sie auch ihr Kind bekommen würde, antwortete die 61- Jährige: "Wenn ich wüsste, dass das Kind gesund geboren würde, dann würde ich es auf der Stelle tun. Wirklich!"

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Aber damit ist sie nicht die Einzige, berichtet "Bang Showbiz": Auch Schwester Kourtney, die bereits die Kinder Mason (7), Penelope (4) und Reign (2) mit ihrem Ex- Freund Scott Disick hat, bot sich bereits an und stellte nun gegenüber Kris klar: "Ich habe mich selbst schon angeboten. Also tu nicht so, als wärst du die einzige Mutter Theresa hier!"

"Keeping up With The Kardashians" läuft auf dem Pay-TV-Sender "E! Entertainment" Deutschland. Foto: E! Entertainment Media, LLC

Kris, die selbst sieben Kinder zur Welt gebracht hat, erzählte daraufhin von einem Ereignis, das sie vor wenigen Wochen erlebt habe. So habe ihr ein Anwalt im Namen eines Ehepaares geschrieben, das selbst keine Kinder bekommen könne und dem Oberhaupt des Kardashian- Klans deswegen gerne deren fruchtbaren Eier abkaufen würde. Sie seien auf die TV- Persönlichkeit gestoßen, da diese dafür bekannt ist, erfolgreiche Kinder auf die Welt zu bringen. Doch Tochter Kourtney hat diesbezüglich eine klare Meinung: "Es ist definitiv ein Kompliment, wenn dir jemand deine Eier abkaufen möchte. Aber sie ist 61. Ich glaube, dass sie keine mehr hat. Das ist absolut lächerlich."

Kim Kardashian und ihre Schwestern Kourtney und Khloe Foto: Viennareport