Wirbel um Kardashian- Visite in Behindertenheim

Ein Besuch von TV- Star Kim Kardashian in einem Behindertenheim in Dubai hat laut einem Pressebericht für Wirbel in dem Emirat gesorgt: Weil der Besuch der US- Realitydarstellerin nicht offiziell genehmigt war, erteilte das zuständige Sozialministerium dem Heim eine Rüge, wie die Zeitung "Emarataljum" am Dienstag berichtete.