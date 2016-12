Winkens, Haas, Gabalier: Fest mit der Familie

Raten Sie einmal, wo Opernstar Anna Netrebko Weihnachten und den Heiligen Abend heuer verbringt? In ihrer Küche, in Wien! Denn dort kocht die Diva völlig undivenhaft für ihren Sohn Tiago, Ehemann Yusif und den Rest der Familie groß auf: "Es gibt Ente! Das mache ich alles selbst."

Anna Netrebko Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Da ist sie definitiv ein Deuterl fleißiger als unser "Fauli Pauli" Andreas Gabalier. Aber auch ihm sei mal ein bisserl Ruhe vergönnt - es ist ja auch die stillste Zeit im Jahr. "Bei uns gibt’s Fondue, damit niemand von uns den Tag in der Küche verbringen muss", erzählt der Charts- Star über sein Fest, das er mit seinen beiden Brüdern Willi und Toni sowie Mama Huberta und Stiefvater Gert Rücker verbringt.

Andreas Gabalier Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Diesen pragmatischen Gedanken dürfte wohl auch Claudia Reiterer gehabt haben, denn auch bei der ORF- Lady gibt es jedes Jahr zu Weihnachten ein Fondue: "Mein Sohn liebt das auch!" Und der hat sowieso Vorrang, denn er feiert an diesem Tag nicht nur Weihnachten, sondern hat, wie unsere prominenten Christkindln, seinen Ehrentag. "In der Früh wird dann tatsächlich Geburtstag gefeiert, also mit Geburtstagsgeschenken und allem Drum und Dran. Und am Abend kommt dann eben das Christkind."

Claudia Reiterer Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Während die einen also alle Hände voll zu tun haben, gehen es andere schon etwas entspannter an. "Ich habe Glück, meine Schwiegertochter, die Leila, putzt den Baum auf und kocht. Ich mach dann nur noch den Salat", verrät Schauspielerin Waltraut Haas. Und nach dem Essen ist auch schon ein fixer Programmpunkt eingeplant: Fernseher aufdrehen und die Aufzeichnung von "Die schönsten Weihnachts- Hits" mit Carmen Nebel anschauen - der Grund: Die Haas wirkt dort selber mit.

Waltraut Haas Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Etwas traditioneller sieht es heute bei Elke Winkens aus, die sehr klassisch feiert: "Wir gehen um Mitternacht in den Stephansdom - wenn wir nicht zu müde sind."

Elke Winkens Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Und was machen Nicki Lauda, Christian Mucha oder Silvia Schneider? Adabei- TV- Video ansehen!

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung