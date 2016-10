Willis- Tochter Tallulah fasst sich in den Schritt

Die freizügigen Fotos entstanden schon vor einiger Zeit, veröffentlicht werden sie nun in Tyler Shields' neuem Fotobuch "Provocateur". "Ich arbeite nur mit Leuten, die etwas anderes machen wollen", verriet der Fotograf, der bereits Stars wie Tamara Ecclestone oder Lindsay Lohan vor der Kamera hatte, der "Daily Mail".

Die Arbeit mit Tallulah Willis habe ihm daher besonders viel Freude gemacht, so Shields. DerSpross zeigte vor der Linse des Starfotografen keinerlei Scham, ließ sich nur mit einer Baumwollunterhose bekleidet ablichten und blickte dabei lasziv in die Kamera. Besonders provokant: Für ein Motiv saß Tallulah breitbeinig auf einer Toilette, ließ ihre Hand in die Unterhose gleiten, um sich beherzt in den Schritt zu greifen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Kein Wunder, dass die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore regelrecht "besessen" von dem schamlosen Motiv sei, so Shields. Sie sei es auch gewesen, die darauf gedrängt habe, dass das Foto in Shields neuem Buch erscheint, erklärte der 34- Jährige. "Es ist zum großen Teil auch ihre Entscheidung, die Fotos zu veröffentlichen."