Willem- Alexander: Frisos Tod "nie heilende Narbe"

Der niederländische König Willem- Alexander hat zu seinem 50. Geburtstag, den er am heutigen Donnerstag feiert, sein wohl persönlichestes TV- Interview gegeben. Darin spricht er auch über den tragischen Verlust seines Bruders Friso, der am 17. Februar 2012 in Lech von einer Lawine verschüttet wurde und 18 Monate später an seinen Verletzungen starb.