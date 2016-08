Will Smith: Schweigegeld an Freund gezahlt?

Eine gute Tat oder doch ein Vertuschungsversuch? Schauspieler Duane Martin und seine Frau Tisha Campbell- Martin haben Anfang des Jahres persönlichen Konkurs angemeldet. 15 Millionen Dollar Schulden habe das Paar in den letzten Jahren angehäuft, das Gericht wollte daraufhin Besitztümer verpfänden.

Duane Martin mit seiner Ehefrau Tisha Campbell-Martin Foto: Viennareport

Smith kaufte unter Decknamen Villa seines Freundes

Das wollte Will Smith offensichtlich mit aller Macht verhindern. Der Schauspieler griff seinem Kumpel helfend unter die Arme. Unter dem Decknamen "Treyball" kaufte der 47- Jährige kurzerhand die Villa Martins. Ein Freundschaftsdienst oder doch der Versuch, etwas zu vertuschen? Denn der Deckname, so die Promi- Seite, habe dazu gedient, den Handel geheim zu halten.

Doch der Plan, den Handel geheim zu halten, scheiterte: Als der Treuhänder nämlich eine genaue Vermögenseinschätzung machen wollte und zu diesem Zweck auch Einblick in alle persönlichen Dokumente Martins. Der jedoch weigerte sich, seinen Laptop zu übergeben. Auf diesem seien "persönliche Fotos, die vertraulich, privilegiert" und "überaus gesucht von Boulevard- Medien" gespeichert, so die Begründung laut US- Medium.

Jada Pinkett Smith und Will Smith Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Schwulen- Gerüchte um Smith und Martin seit 2012

Versuchen Smith und Martin etwa verzweifelt, ihre Beziehung geheim zu halten? Immer wieder mussten sich die Schauspieler nämlich Gerüchten stellen, sie seien ein schwules Paar, hätten ihre Ehefrauen nur zum Schein. Ausgelöst wurden die Spekulationen 2012, als die beiden gemeinsam Urlaub machten und ohen ihre Frauen beim Feiern erwischt wurden. Und obwohl das auch gute Kumpels machen, lassen US- Medien die Schwulen- Gerüchte um den Hollywoodstar immer wieder aufkochen. So auch jetzt, da die "gute Tat" von Will Smith die Gerüchteküche wieder anfeuert...