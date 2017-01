Will "Honey" endlich Sex mit Gina- Lisa?

"Honey" und Gina- Lisa durften bei der Nachtschatzsuche von Freitag auf Samstag kein Auge zumachen. Die Zeit überbrückten die beiden Dschungel- Turteltäubchen mit kuscheln, kichern und flirten. Dazwischen mussten sie aufpassen, dass der Wassertank nicht leer läuft. Am Samstag dann die gute Nachricht. Die Aufgabe haben die beiden mit Bravour gemeistert. Zur Belohnung gab es für die zwei Schatzsucher ein Straußenei.

"Honey" kann nach der Nachtschatzsuche nur an Sex denken. Foto: RTL

Voller Stolz trägt "Honey" am Morgen das Straußenei ins Camp und lässt dabei die heiße - und auch nasse - Nacht Revue passieren: "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich natürlich nicht wusste, was passiert." Das Model ist sehr von sich und seiner Leistung bei der Nachtschatzsuche überzeugt: "Wach bleiben, wenn man extrem müde ist, ist noch mal anstrengender." Auf dem Weg ins Camp verrät "Honey" Gina- Lisa schließlich seine wirklichen Bedürfnisse: "Ganz ehrlich gesagt, hätte ich am liebsten …, am liebsten hätte ich …" Na, was denn, "Honey"? Etwa Sex mit Gina- Lisa?

Gina-Lisa und "Honey" bei der Nachtschatzsuche Foto: RTL

Der Flirt von Gina-Lisa und "Honey" wird immer intensiver. Foto: RTL

Gina- Lisa weiß, worauf "Honey" hinaus will und witzelt: "… du willst sagen: Kaffee und Kuchen!" "Honey" geht darauf ein und meint: "… Kaffee und Kuchen für die gesamte Mannschaft erspielt. Ich will Kaffee und Kuchen!" Gina- Lisa neckt ihn weiter: "Es gibt aber keinen Kaffee und Kuchen." "Honey" enttäuscht: "Ohh."

Bei der Nachtschatzsuche gehen Gina-Lisa und "Honey" auf Tuchfühlung. Foto: RTL

"Honey" zurück im Camp Foto: RTL

Ist Marc die Dschungelkrone sicher?

Wenn man im Camp fragt, wer Dschungelkönig wird, dann fällt vielen nur ein Name ein: Marc! Der Sänger gilt im Camp als Favorit für die Dschungelkrone. Schon bei der Nominierung zur Dschungelprüfung schlägt Marc sich selbst am Lagerfeuer vor: "Wer möchte zur Prüfung gehen heute?" Jens: "Du willst bestimmt gehen." Nicole: "Ich will nach Hause gehen (lacht)." Jens: "Ich will auch nach Hause." Marc: "Ich würde gehen." Jens zu Marc: "Du musst die Krone kriegen." Nicole pflichtet Jens bei: "Ja, aber echt!"

Dr. Bob erklärt Marc und Jens die Dschungelprüfung. Foto: RTL

Marc bei der Dschungelprüfung Foto: RTL

Marc pflegt jedoch Understatement: "Nein, da gibt es andere, die viel mehr leisten als ich." Jens und Thomas können das nicht verstehen: Beide: "Ähh?" Jens: "Hast du zu lange im Regen gestanden? Ist da irgendwas passiert da oben?" Nicole: "Du bist hier der Dschungelmeister." Jens: "Du bist der Dschungelkönig!" Nicole: "Finde ich auch." Marc: "Weiß ich nicht." Jens: "Ich hätte nie gedacht, dass du so bist! Deine Art und Weise ist der Hammer! Marc Terenzi ist eine Wildsau." Thomas: "Ja, du bist gut! Hammer!" Marc: "Ich versuche mein Bestes, immer."

Jens bei der Dschungelprüfung Foto: RTL

Jens bei der Dschungelprüfung Foto: RTL

Hanka und Florian im Camp Foto: RTL

