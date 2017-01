Wilder Shakespeare im Burgtheater

Ein anfangs animierender, dann zusehends ermüdender Abend am Burgtheater: Shakespeares Erstling "Komödie der Irrungen" wird vom Theaterwilden Herbert Fritsch mit Routine und Können in eine grelle Clownerie verwandelt. Trotz ihrer unbestreitbaren Virtuosität entgleist die Aufführung allerdings in zusehends sinnleere Hektik.