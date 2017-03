Wiener "Kibara" als Ausstellungsstar in Washington

"Er schießt wie Rambo und malt wie Rembrandt!", so scherzen Kameraden über Österreichs talentiertesten Künstler in den Reihen der Exekutive: Denn der Wiener Kriminalist Christoph Palaschke - er stand bei den Eliteeinheiten des Jagdkommandos, bei WEGA & Cobra im Einsatz - ist nicht nur Kampftaucher und Bodyguard, er ist auch ein Meister mit Pinsel und Farbe.

Der österreichische Maler und Polizist Christoph Palaschke Foto: © Christoph Palaschke

Der österreichische Maler und Polizist Christoph Palaschke Foto: © Christoph Palaschke

Nach Ausstellungen in der Ukraine und in Ägypten präsentiert der Porträt- Künstler nun seine Werke, nahezu fotorealistisch kolorierte Kohlezeichnungen von Prominenten wie Marilyn Monroe, im österreichischen Kulturforum in Washington.

Der 42- Jährige hat übrigens schon einen prominenten Fan. Lionel Richie bewunderte ein Porträt des Wieners, der einen Teil seiner Jugend in Kärnten verbracht hat, am Wiener Flughafen.

Kronen Zeitung