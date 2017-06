Wien: Konzerthaus- Chef erhielt sogar Morddrohung

Rückblick: Ein Interview, das Konzerthaus- Chef Naske kürzlich der "Presse" gab, sorgte für eine Affäre. Naske meinte, er würde, anders als der Musikverein, Gabalier nicht im Konzerthaus auftreten lassen: "Man muss wissen, wer Gabalier ist, wofür er steht."

Foto: Sepp Pail

Gabalier sieht wirtschaftliches Fortkommen gefährdet

Diese Aussage wollte der beliebte Sänger nicht auf sich sitzen lassen, zog vor Gericht. Streitwert: 500.000 Euro. Schließlich sei er ins "rechte Eck" gestellt und sein wirtschaftliches Fortkommen dadurch geschädigt worden, da Veranstalter nach den Äußerungen bereits abgesprungen seien. Jetzt sind Anwälte am Wort.

Andreas Gabalier Foto: babiradpicture/BenFesl

Doch die Affäre lässt die Wogen offenbar hochgehen. Ein Unbekannter hat nun per E- Mail ans Konzerthaus Naske mit dem Erschießen bedroht. Die Musikinstitution bestätigte den Vorfall am Pfingstmontag, Naske weile derzeit auf Dienstreise in Russland, hieß es.

Gregor Brandl und Christoph Budin, Kronen Zeitung